محمد شريف على رأس 4 لاعبين يرحلون مجانًا عن نادي الخليج السعودي

أصبحت أيام المهاجم المصري محمد شريف معدودة داخل نادي الخليج السعودي، بعدما أصبح على رأس قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد شريف قد انتقل إلى الخليج صيف عام 2023 قادمًا من النادي الأهلي، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

مدرب الخليج السعودي يبحث عن بديل لتعويض محمد شريف

ورغم استمراره للموسم الثاني على التوالي، لم ينجح شريف في ترك بصمة واضحة أو تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، ما دفع إدارة النادي والمدرب اليوناني دونيس إلى البحث عن بدائل أكثر فاعلية حسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأوضح التقرير أن محاولات تسويق اللاعب في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية قد باءت بالفشل، ليظل شريف حبيس الدكة دون أن يشكل عنصرا مؤثرا في هجوم الخليج.

4 لاعبين على رأسهم محمد شريف يقتربون من الرحيل عن نادي الخليج

وتابعت الصحيفة، أنه مع توجه النادي للاستغناء عن أربعة لاعبين على الأقل، ويعد المهاجم المصري أبرز الأسماء المرشحة للمغادرة، في ظل بحث الفريق عن تعزيز خطه الأمامي بأسماء أكثر قدرة على صناعة الفارق.

في المقابل، شهدت القائمة المغادرة أيضًا اسم عبد الله آل سالم، الذي اتفق على الانتقال إلى القادسية بصفقة انتقال حر بعد دخوله الفترة الحرة، بعد تألقه هذا الموسم واستعادته لمكانته الأساسية تحت قيادة دونيس، ما منحه فرصة الانضمام للمنتخب السعودي.

أرقام محمد شريف مع الخليج السعودي

ويبلغ شريف من العمر 29 عامًا، وتُقدّر قيمته التسويقية بمبلغ مليون يورو، ولعب مع الخليج هذا الموسم 15 مباراة ببطولة الدوري السعودي بمجموع 413 دقيقة فقط، واستطاع تسجيل 3 أهداف.

وإجمالًا خاض محمد شريف مع الخليج 51 مباراة منذ انتقاله للفريق بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 9 أهداف إضافة لصناعة هدفين آخرين.

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