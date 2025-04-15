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اقتصاد

تباين أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء  تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط  .

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

 

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 40 إلى 49 جنيهًا،  فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 33 و33.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيهًا.

 

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

 أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 48 إلى 51 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 49.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 40  إلى 49 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 48 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار البط اليوم
أسعار البط اليوم

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 19 جنيها إلى 20 جنيها.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

 

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