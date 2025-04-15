الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رياضة

ملفات على طاولة الأهلي في اجتماع المجلس اليوم

مجلس الاهلي،فيتو
مجلس الاهلي،فيتو

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا عند تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات.

ولعل أبرز الملفات أزمة مباراة القمة 130، وما يتعلق من خطابات حول الأزمة التي تنتهي حاليا عند لجنة التظلمات النظر فيها.

وبعض الملفات المتعلقة بالجانب الإنشائي داخل فروع النادي المختلفة.

ويناقش المجلس أيضا خلال اجتماعه، موقف النادي الأهلي من التعديلات الخاصة على قانون الرياضة الجديد، بعد وصول خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزارة الرياضة، بشأن هذا الأمر.

فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم. 

وتطير بعثة الفريق  الأول للكرة بالنادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل الجاري.

مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف في الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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النادي الأهلي أزمة مباراة القمة أزمة مباراة القمة 130 ملعب لوفتوس فيرسفيلد

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