الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسلاح أبيض في الإسماعيلية

ضبط متهم
ضبط متهم

 تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بحركات استعراضية مستخدمًا سلاح أبيض، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسلاح أبيض في الإسماعيلية.. وضبط المتهم
الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسلاح أبيض في الإسماعيلية.. وضبط المتهم

وبفحص الواقعة، تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو يعمل "شيف"، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية، حيث تم تحديد هويته وضبطه على الفور.

 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسلاح أبيض في الإسماعيلية.. وضبط المتهم

 وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة خلال مشاركته في حفل افتتاح أحد المحال التجارية المجاورة لمحل سكنه، حيث قام بأداء الحركات بهدف لفت الانتباه دون قصد الترويع أو الإيذاء، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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