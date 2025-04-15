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محافظات

جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته في الأقصر حتى نهاية العام المالي الجاري

المشروعات بالاقصر
المشروعات بالاقصر

أعلن المهندس عاطف عسكر رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر عن المشروعات التي سيتم إنهاؤها بنهاية العام المالى الجاري، في ضوء توجيهات اللواء مهندس محمود فهمى نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر بمحافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

المشروعات التنموية والخدمية في الأقصر 


وأوضح أن المشروعات تم إنهاؤها وجاهزة للافتتاح هي مشروع رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت، ومشروع إنشاء ممر زجاجى وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالى واللنشات بكورنيش البر الغربى، ومشروع إنشاء جراج للحافلات السياحية وأخر للدواب ملحقًا بالكورنيش الجديد ضمن خطة تطوير كورنيش البر الغربى، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم بالبر الغربى، وذلك بإجمالى تكلفة تقديرية بلغت 197 مليون جنيه. 


ثانيًا: مشروعات جاري إنهاؤها: مشروع تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي (جميع القطاعات)، أعمال القطاع الجنوبي 400 م لكورنيش البر الغربي، وإنشاء حائط ساند وسورعلى ترعة الضوه بالقرنة، وإنشاء مبنى المجلس المحلي الشعبي، وإنشاء مرسى عائم بالبر الشرقي وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربي، وتطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب البعيرات بالقرنة، وذلك بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 397 مليون جنيه.

 

 

 

 

 

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