أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى الكويت، وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتى الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الكويتية والحرص المشترك بين البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت

وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من الكويت

بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم 4 سلع استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 927 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية أخري بقيمة 4 مليون دولار.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء تبادل الرؤى حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين وتأكيد البلدين رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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