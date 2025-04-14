اليوم، المؤتمر الختامي لاتفاقية التنمية المجتمعية

يعقد اليوم الإثنين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية التنمية المجتمعية، التي نفذها الجهاز تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي. وياتى المؤتمر وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين.

ويأتى هذا فى إطار توجه الدولة نحو توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعاتهم الجديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة

جهاز تنمية المشروعات: تعزيز قدرة الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على الالتقاء بشكل دوري ودائم بشباب الجامعات، وعقد العشرات من ندوات التوعية والتشجيع على ريادة الأعمال، وعرض خدمات الدولة المتنوعة لهذا القطاع فضلا عن الخدمات المقدمة من خلال الجهاز، ومنها الخدمات المالية التي تعتمد على مختلف آليات التمويل، والخدمات غير المالية التي تهتم بتوعية وتدريب الشباب مجانًا وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الصغيرة، بداية من اختيار المشروع المناسب، وعمل دراسة جدوى، وتوفير الاستشارات الإدارية والتسويقية للمشروعات القائمة، وأيضًا تعزيز قدرة الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.



وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز سبل التعاون مع الجامعات المصرية العامة والخاصة في جميع المحافظات، بهدف تعريف الشباب بالطرق السليمة لتحقيق أحلامهم، وتأسيس مشروعات تتناسب مع خبراتهم الدراسية وتخصصاتهم العلمية، فضلًا عن توعيتهم بالخدمات التي تقدمها الدولة للشباب لتمكينهم من إقامة مشروعاتهم بسهولة ويُسر، وفتح آفاق جديدة لهم نحو مستقبل مهني مستدام ومزدهر.



ودعا رحمي شباب الجامعات للمشاركة في التدريبات والندوات التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع جامعاتهم لمعرفة المزيد عن مجال ريادة الأعمال وتحفيزهم للعمل الحر بما يتضمنه من مكاسب اقتصادية تزيد بكثير عن رواتب سوق التوظيف التقليدي وفرص للنجاح والنمو.

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