الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب حصان لإجباره على سحب حمولة زائدة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قيام شخصين بالتعدي على دابة "حصان" باستخدام العنف، لإجبارها على سحب عربة "كارو" محملة بحمولة زائدة، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب دابة بالقاهرة.. وضبط المتهمين

وتبين من الفحص أن الواقعة وقعت بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث أقدم سائق عربة كارو ومساعده على تحميل العربة بكمية كبيرة من البضائع، والتعدي بالضرب على الحصان لإجباره على التحرك.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما يقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة كما جاء بالفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة أشكال الإساءة للحيوانات والتعدي عليها.

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