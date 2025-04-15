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الرعاية الصحية: تجربة بورسعيد تؤكد نجاح النموذج المصري في تطبيق التأمين الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

 كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن حجم التطور الكبير في خدمات الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وأوضحت أبرز جهود الهيئة في المحافظة، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ونقطة انطلاق التحول في القطاع الصحي المصري نحو الجودة والتكامل.

وأكدت وجود تطوير الشامل داخل مستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، بما في ذلك مستشفى السلام، مستشفى الزهور، ومجمع الشفاء الطبي، ومركز طب أسرة الحي الإماراتي، واستعراض منظومة العمل داخلها ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متكاملة.

 

دور التحول الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

وأضافت أن هناك تطورا في خدمات طب الأسرة، والتي تمثل بوابة المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى دور التحول الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ورقمنة ملفات المرضى وتكاملها بين جميع مستويات الرعاية الصحية، مع استعراض جهود بناء القدرات البشرية والتدريب المكثف للكوادر الطبية والإدارية.

ويسلط الضوء أيضًا على دور الهيئة في المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب جهود تعزيز رضاء المنتفعين والعاملين، ومشاركة المجتمع في تحسين الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: “ما تحقق على أرض بورسعيد هو تجسيد حقيقي لرؤية الدولة في بناء نظام صحي وطني قوي يعتمد على الجودة والحوكمة والتغطية الصحية الشاملة، ويُعد خطوة رائدة على طريق تحقيق حلم كل المصريين في رعاية صحية كريمة”.

 

نجاح النموذج المصري في تطبيق التأمين الصحي الشامل

 وأضاف: تجربة بورسعيد أكدت نجاح النموذج المصري في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات صحية تضاهي النظم العالمية، اعتمادًا على بنية تحتية قوية وكوادر مؤهلة ونظم تشغيل ذكية ومميكنة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن ما تحقق في محافظة بورسعيد هو نموذج يُحتذى به في جميع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس رؤية الدولة المصرية نحو تقديم رعاية صحية شاملة وآمنة لجميع المواطنين، وضمان استدامة خدمات صحية ترتقي لتطلعات المصريين.

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