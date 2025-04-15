أهم 5 سلع تصدرها مصر إلى الكويت خلال 2024 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى الكويت، وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الكويتية والحرص المشترك بين البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت

وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصادرات المصرية إلى الكويت

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية إلى الكويت 273 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 70 مليون دولار.



2. ملابس جاهزة بقيمة 27 مليون دولار.



3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 17 مليون دولار.



4. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.



5. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة عدد من القضاي الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك

ومن المقرر أن يشهد اللقاء تبادل لرؤى حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين وتأكيد البلدين رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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