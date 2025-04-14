بدء موسم توريد القمح المحلي في الأقصر غدا

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه سيتم افتتاح موسم توريد القمح المحلي اعتبارا من 15 /4 / 2025 حتى 15 / 8 / 2025 اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالأسعار الآتية، جنيه 2200 للأردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و2100 للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

موسم توريد القمح

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إلى أنه تبلغ السعة التخزينية بالمحافظة 34000 طن موزعة كالتالي، وطن 23000 بنكر إسنا، طن 5000 شونة إسنا، طن 5000 شونة أرمنت، طن 1000 صومعة أرمنت.

وأشار إلى أن جرى تشكيل لجان الاستلام بالمواقع التخزينية مكونة من مندوب مديرية التموين، ومندوب هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من مديرية الزراعة، ومندوب الجهة المسوقة ( أمين الموقع التخزيني )، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، ومندوب عن البورصة السلعية، وقد تم تجهيز المواقع التخزينية بالمحافظة وتم تبخيرها وتجهيزها تماما لاستقبال وتخزين القمح المحلي موسم 2025.

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