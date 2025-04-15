الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

تصدير 42 ألف طن فوسفات، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و595 شاحنة و70 سيارة.


تصدير 42 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 234 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 50 ألف طن بضائع، 361 شاحنة و25 سيارة. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NJ MOON  والسفينة سينا  بينما تغادر السفينة HEILAN JOUNEY  علي متنها 42 ألف  طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا، فيما غادر الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا وامل. 

كما تم تداول 3700 طن بضائع، 305 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي ليلة، عمان والحسين.
 وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1340 راكبا.
 

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