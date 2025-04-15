شيخ الأزهر يزور قبر والده وجده في الأقصر قبل مغادرته إلى المشيخة (صور)

حرص الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على زيارة قبر والده وجده في مسقط رأسه بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك عقب تماثله الشفاء وقبل مغادرته إلى المشيخة بالقاهرة لاستكمال عمله.

وقام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بقراءة بعض من آيات القرآن الكريم وسورة الفاتحة، على روح والده وجده وأرواح المسلمين، في مقابر العائلة بالقرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر برفقة نجله المهندس محمود أحمد الطيب.

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يتماثل الشفاء

و عاد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أمس الأحد، إلى مكتبه واستأنف نشاطه عقب تماثله الشفاء التام نتيجة لتعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة وإصابته بدور برد شديد، مما استدعى إلغاء كافة ارتباطاته وفقا لطلب من الطبيب المعالج، وبالفعل قام مكتب فضيلته بإلغاء كافة ارتباطات شيخ الأزهر، كما لم يتمكن من حضور احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة نجلة ابن شقيقه

وكان شهد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مراسم حفل خطوبة «نجل ابن شقيقه» الثلاثاء الماضي، بمسقط رأسه بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وتمت مراسم الخطوبة وقراءة الفاتحة أمام منزل شيخ الأزهر الشريف بالقرنة، لحفيدته الدكتورة فاطمة مصطفى محمد الطيب على الدكتور عبدالرحمن علي، وبحضور العشرات من الأهالي والأقارب.

وظهر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب مرتديًا الجلباب الصعيدي والعمامة البيضاء، وحرص عدد من أهالي القرنة والأقارب على التقاط الصور التذكارية معه، في أجواء من الفرحة والسعادة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن على حالة شيخ الأزهر

وفي وقت سابق وصل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى القرنة بالأقصر مسقط رأسه لقضاء فترة راحة إثر وعكة صحية إصابته، وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا لفضيلته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وداعيًا الله أن يحفظه للإسلام والمسلمين.

وأكد المتحدث الرسمي أن فضيلة الإمام الأكبر عبَّر عن شكره العميق للرئيس على اهتمامه وحرصه على الاطمئنان على صحته، مشيدًا بجهود الرئيس في دعم الأزهر الشريف وعلمائه، وداعيًا الله أن يحفظ مصر وقائدها، وأن تستمر في أداء دورها الريادي في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

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