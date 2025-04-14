الأهلي يكشف حقيقة الخلافات بين كولر وشوقي ومصير كوكا

كشف محمد ثابت المتحدث الرسمي باسم فريق الكرة بالنادي الأهلي حقيقة الخلافات بين مارسيل كولر المدير الفني وتائب مدير الكرة محمد شوقي.

وقال محمد ثابت المتحدث الرسمي باسم فريق الكرة بالنادي الأهلي لقناة النادي: لا توجد أي خلافات بين كولر ومحمد شوقي، وكل صحفي يجتهد بأنه يملك المعلومة، لكن من يملك المصدر لهذه المعلومات فليكشفه لنا.



وأضاف محمد ثابت: يحيى عطية الله وكريم الدبيس سيخضعان غدًا لأشعة الرنين المغناطيسي أما أحمد نبيل كوكا فهو سليم 100%.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لصدام ناري أمام نظيره صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتائج الأهلي تحت قيادة كولر أمام صن داونز

الأهلي 2-2 صن داونز (دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022–2023).

الأهلي 2-5 صن داونز (دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022–2023).

الأهلي 0-1 صن داونز (نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023–2024 )

الأهلي 0-0 صن داونز (نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023–2024 )

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