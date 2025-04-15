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رياضة

خبر سار بشأن علي معلول

على معلول
على معلول

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقر على اصطحاب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في رحلة جنوب إفريقيا الليلة، استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز. 

وتطير بعثة الفريق  الأول للكرة بالنادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز  .

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل،  في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الكاف، الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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