الأهلي يخوض مرانه الأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

وتطير بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف في الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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