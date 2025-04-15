تسللا ليلًا، تجديد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بأبو النمرس

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأفاد المتهمون خلال التحقيقات بأنهما كانا على علم بعدم وجود أصحاب الشقة وقت تنفيذ الجريمة، فتسللا إليها ليلًا، وكسر أحدهما باب الشقة، بينما تولى الآخر تفتيش الغرف والاستيلاء على المشغولات الذهبية.

كما أرشد المتهمان عن المسروقات، التي تم ضبطها بحوزتهما.

سرقة شقة بأبو النمرس

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض شقة للسرقة في أبو النمرس، وعلى الفور باشرت فرق المباحث تحرياتها، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين.

وبإعداد كمين محكم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيل المتهمان إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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