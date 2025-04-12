إحالة عاطلين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر بأبو النمرس للمحاكمة

أحالت نيابة الجيزة عاطلين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، للمحاكمة الجنائية.

البدابة كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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