تعرض للاختناق أثناء اللهو، التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل بالجيزة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات، وذلك إثر تعرضه للاختناق أثناء لهوه داخل محل تجاري بمنطقة الجيزة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى التفاف حبل كان معلقًا في سقف المحل حول عنق الطفل، ما تسبب في اختناقه وفقدانه الوعي، ثم وفاته في الحال قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه.

بوفاة طفل داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة طفل داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث لفحص ملابساته والتأكد من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات والمعاينة المبدئية، تبين أن الطفل كان يلهو بمفرده داخل المحل، وأثناء لعبه التف الحبل على رقبته بطريقة مفاجئة، ما أدى إلى اختناقه ومفارقته الحياة في مشهد صادم.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء تشريح للجثة وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية حتى اللحظة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، والتأكد من عدم وجود أي إهمال أو تقصير أدى إلى وقوع هذه المأساة.

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