أقوال ضحية التعدي من مدرب كونغ فو بالجيزة

أجرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع مدرب كونغ فو بسبب اتهامه بالتعدي على طالبة داخل مدرسة لغات بمنطقة حدائق الأهرام.

وأوضحت الطالبة في التحقيقات أن المدرب استدرجها بوعد الزواج وغرر بها، حيث ادعى حبه لها، مما أدى إلى هتك عرضها، وطالبت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على الطالبة وعرضه عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ من أسرة الطالبة المجني عليها

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من أسرة الطالبة المجني عليها، يفيد تعرض ابنتهم لاعتداء جنسي على يد مدربها في مدرسة لغات شهيرة بحدائق الأهرام.

وأدلى والد الطالبة بشهادته في محضر رسمي، مؤكدًا تعرض ابنته للاعتداء الجنسي من قبل المدرب، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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