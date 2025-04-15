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حوادث

موعد محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 حددت نيابة السلام 18 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالتزوير والنصب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات.

 
تزوير تراخيص السيارات

 وأضافت التحقيقات أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.


عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام تراخيص السيارات النيابة العامة

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