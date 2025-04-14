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حوادث

بتهمة تزوير تراخيص السيارات، النيابة تحيل عاطلا للجنايات

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

 أمرت  نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه عن اتهامات التزوير والنصب.


وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات. 

 

تزوير تراخيص السيارات

 وأضافت التحقيقات أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.


عقب تقنين الاجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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