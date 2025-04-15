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محافظات

ضواحي بورسعيد يخصص سيارة لتحصيل مستحقات الدولة إلكترونيًّا (صور)

ضواحي بورسعيد يشن
ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو

خصص حي الضواحي ببورسعيد سيارة لتحصيل مستحقات الدولة بالضواحي الكترونيا تسهيلا على مواطنى الحي.

 

ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 
ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 

ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة 

وكانت إدارة الحجز الإداري بالتنسيق مع إدارة إدارات الإيرادات والتحصيل الخارجي قد شنت حملة مكبرة بمتابعة شيماء العزبى سكرتير حي الضواحي ببورسعيد لتحصيل مستحقات الدولة من المواطنين بالحي.

ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 
ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 

تخصيص فرق عمل لتحصيل مستحقات الدولة بضواحي بورسعيد 

وخصص حي الضواحي فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق الواقعة داخل نطاق الحى لطرق الأبواب والمرور على الشقق السكنية  لتحصيل المتأخرات عن إيجار الوحدات السكنية الخاصة بهم، وتوزيع إنذارات لإعلامهم بالمستحقات المتأخرة عليهم.

 

ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 
ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 

سيارة للتحصيل الإليكتروني لمستحقات الدولة بضواحي بورسعيد 
ومن جانبه أكد حي الضواحي ببورسعيد أنه سوف تتنقل سيارة التحصيل الإلكترونى يوميا بين كافة مناطق الحى لتحصيل الرسوم المستحقة من المواطنين، وسيتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بسبب التأخر في سداد المستحقات.

ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 
ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 

وأكد الحي أيضا أن سيارة التحصيل المتنقل  تيسر الوصول إلى المواطنين بأماكنهم وتوفير الوقت والجهد كعنصر من عناصر سرعة تقديم الخدمة، حيث تصل سيارة التحصيل المتنقل إلى المنطقة التابع لها المواطن لتحصيل المتأخرات المستحقة عليهم ورسوم النظافة وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية في حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 
ضواحي بورسعيد يشن حملات لتحصيل مستحقات الدولة، فيتو 

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