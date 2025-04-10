الإسكان توجه إنذارا أخيرا لحاجزي الشقق والأراضي المتأخرين في سداد قسطين

ناشد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المواطنين حاجزي شقق والأراضي السكنية بالمدينة بضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة لبنك التعمير والإسكان وذلك تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانوينة المنصوص عليها في اللائحة العقارية.

وأشار إلى أنها تنص على إلغاء التخصيص حال عدم سداد قسطين متتاليين مما يترتب عليه سحب الشقة ويعاد التعامل عليها وفق الأسعار السارية حاليًّا.

نفذت أجهزة تنمية عدة مدن جديدة، أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة للطرق والمسطحات الخضراء والزراعات بعدد من المناطق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسؤولو إدارة الزراعة بالجهاز، أعمال صيانة المحاور الرئيسية بالمدينة، وأعمال تنفيذ مشروع زراعة بمنطقة 455 فدانا، موجهًا بدراسة أعمال زراعة وتنسيق الطريق المؤدي إلى مدخل المدينة الغربي، ومشددًا على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وأجرى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، جولة تفقدية ليلية شملت عددًا من الميادين الرئيسية والمسطحات الخضراء، لمتابعة سير العمل في مشروعات الزراعة والتجميل بمنطقة ٢٦٠٠ فدان والحي الـ١٤.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التشجير وتنسيق المسطحات الخضراء في عدة مناطق رئيسية بالمدينة ومنها تطوير الميادين الحيوية، إلى جانب متابعة حالة الطرق التي تشهد كثافات مرورية، والتأكد من جودة التجميل والتشجير التي تجري في مختلف أنحاء العبور الجديدة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمناطق الخضراء، والحرص على اتباع أحدث التقنيات في الري مما يتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على الأشجار والنباتات، مؤكدًا أهمية مشاركة السكان والمجتمع المدني في دعم هذه الجهود، من خلال الحفاظ على المناطق المطورة وعدم الإضرار بالمرافق العامة، لضمان استمرار أعمال التطوير وتحقيق أقصى استفادة منها.

وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وصيانة الطريق الساحلى، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والالتزام بعمل الاختبارات القياسية لبنود الأعمال.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ العام التي تستهدف رفع كفاءة الطرق وتوسعتها وتطوير الممشى والسور والبرجولات وأماكن انتظار السيارات.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة منطقة انتظار دمياط الجديدة، موجهًا بضرورة إزالة المعوقات مع قيام الشركة المنفذة بزيادة وتيرة العمل وعدد العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لخدمة الاستثمارات الحالية بالمدينة.

وفي الإطار نفسه تفقدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الحالة العامة بالحى الثالث، وطريق البستان، والمحور المركزي، وذلك طبقًا للجدول المرورى الدوري بأحياء ومناطق المدينة، حيث تابعت المحاور والطرق وكذا الحدائق بين العمارات ومناور العمارات والشوارع الرئيسية.

وتابعت أعمال الصيانة العامة بنطاق الجولة مرورًا على المسطحات الخضراء والطرق مشددة على تكثيف أعمال النظافة وإزالة مخلفات الزراعة وصيانة الصرف الصحي ورفع الإشغالات.

وخلال الجولة، حرصت المهندسة مروة حسين، على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، موجهة مسئولي الجهاز بدراسة شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أقرب وقت، واستمرار المرور يوميًّا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشيخ زايد.

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