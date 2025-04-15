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رياضة

موعد مباراة الشارقة والتعاون في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

فريق الشارقة،فيتو
فريق الشارقة،فيتو

 يخوض فريق الشارقة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مصيرية ضد نظيره التعاون في إياب نصف  نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2.

 

موعد مباراة الشارقة والتعاون 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشارقة والتعاون في السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتسلح الشارقة في مباراة اليوم والتي تقام على ملعبه بالأرض والجمهور في مواجهة التعاون والذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

ويدخل التعاون مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف أحرزه المغربي عبد الحميد صابري.

 

 فيما  يسعى الشارقة بكل قوة لقلب الطاولة على التعاون وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بنتيجة تقوده إلى خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والتعاون

 وستُبث مباراة الإياب بين التعاون السعودي والشارقة الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2  عبر قناة SSC 1 HD في السعودية، وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1 في الإمارات، وفي باقي البلاد العربية ستبث على beIN Sports AFC HD والكاس 9.

 

تشكيل  التعاون ضد الشارقة 

عبد القدوس عطية
سعد الناصر - رينيه ريفاس - أندريه جيروتو - محمد محزري
موسى بارو - أشرف المهديوي - فيصل فجر - عبد الحميد صابيري - محمد الكويكبي- روجر مارتينيز

 

تشكيل  الشارقة ضد التعاون 

عادل الحوسني
ماركوس ميلوني - يومين تشو - شاهين عبد الرحمن - خالد الظنحاني
ماجد حسن - ماجد راشد
لوان بيريرا - فراس بن العربي - غيليرمي بيرو - كايو لوكاس

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