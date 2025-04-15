نجم النصر يعود أمام القادسية بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستعد نادي النصر لمواجهة القادسية، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025

وعاد نجم خط الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إلى التدريبات الجماعية لفريق النصر الأول لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام الرياض.



وتعرض بروزوفيتش لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، وفضّل الجهاز الطبي إراحته لتجنب تفاقمها، ما أبعده مؤقتًا عن التشكيلة الأساسية لفريق النصر، حيث خضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية، ما يشير إلى تحسن حالته واستعداده للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتأتي عودة بروزوفيتش في توقيت مثالي، مع استعداد النصر لخوض مواجهة مهمة أمام القادسية.

ويمثل انضمام بروزوفيتش دفعة معنوية كبيرة لصفوف النصر، خصوصًا في ظل أهمية اللقاء المرتقب الذي يجمع العالمي بأحد منافسيه المباشرين على المراكز المتقدمة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز الخامس بـ52 نقطة.

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