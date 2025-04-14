كريستيانو رونالدو ينفرد بإنجاز غير مسبوق وميسي في المركز الخامس

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في إضافة إنجاز تاريخي جديد إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية، بعد فوز فريقه على الرياض في دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو هدفين قلب بهما النصر تأخره إلى فوز 2-1 على الرياض، السبت الماضي، على ملعب الأول، ضمن الجولة 27.

رونالدو أول لاعب يصل إلى 500 فوز في الدوريات وميسي خامسا

ووفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS)، فإن رونالدو أصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 500 انتصار في الدوريات المحلية.

وجاءت انتصارات رونالدو الـ 500 عبر مسيرة طويلة بدأت عام 2002، شملت 724 مباراة في الدوريات مع أندية سبورتينج لشبونة البرتغالي (11) انتصارًا، ومانشستر يونايتد الإنجليزي (152)، وريال مدريد الإسباني (216)، ويوفنتوس الإيطالي (69)، والنصر السعودي (52) انتصارا، حتى الآن.

واحتل المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين حصدا للانتصارات في الدوريات المحلية، البرازيلي فابيو، الذي احتاج إلى 990 مباراة لتحقيق 484 انتصارًا، منذ بداية مسيرته عام 2000.

وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الخامس بين اللاعبين الأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوريات برصيد 441 فوزًا، بعد خوضه 610 مباراة.

كما جاء الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة السعودي، في المركز 13 بـ406 انتصارات، بعد خوضه 596 مباراة.

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