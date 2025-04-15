الأزمات تلاحق الزمالك.. اتجاه كبير لرحيل بيسيرو.. الأبيض يرد على صفقة زيزو بقوة.. أزمة عبد الله السعيد في طريق مظلم.. وشيكابالا يقترب من وداع الفريق.. وناصر ماهر يزيد الأوجاع

حالة من التخبط داخل نادي الزمالك إداريا وفنيا، ولعل هذه الحالة أحد أسباب وداع الفارس الأبيض بطولة الكونفدرالية في ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

رحيل بيسيرو

ويسود اتجاه كبير داخل نادي الزمالك لرحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الفريق، في نهاية الموسم الحالي.

وتدرس لجنة التخطيط في نادي الزمالك بشدة إقالة بيسيرو، خاصة وأن لديها يقين كامل بأن البرتغالي جوزيه بيسيرو يتحمل خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في الساعات القليلة المقبلة، من أجل مناقشة عدة أمور فنية معه، أبرزها مشاركة أكثر من لاعب في غير مركزه الأساسي.

وكان نادي الزمالك، تعاقد مع جوزيه بيسيرو في ديسمبر الماضي بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إقالة السويسري كريستان جروس.

تعويض صفقة زيزو

فيما خصص عدد من رجال الأعمال المحبين للزمالك ميزانية ضخمة لإبرام تعاقدات على أعلى مستوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق الكروي الأول بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو، وتوقيعه للأهلي فى صفقة انتقال حر.

وتتعامل إدارة الزمالك ومحبوه مع الأمر في الوقت الحالي على أنه تحدٍ كبير، ويرغبون فى تدعيم الفريق بصفقات سوبر من أجل إرضاء الجماهير الغاضبة من طريقة رحيل زيزو.

وبدأت لجنة التخطيط بنادي الزمالك اتخاذ خطوات جادة في ملف تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما دفع الزمالك للتواصل مع وكيل أعمال ديريك كوتيسا جناح فريق سيرفيت لبحث إمكانية ضمه، والذي يعتبر أهم صفقة يبحث عنها الاهلي في المرحلة الماضية، خاصة أن المسئولين في الزمالك يرون أن كوتيسا لاعب مميز جدا، وسيحقق إفادة قوية للفريق.

كما دخل محمد علي بن رمضان ضمن حسابات الأبيض، والذي يعد أيضا أحد العناصر التي كانت قريبة من الانضمام للأهلي، فيما أعاد الزمالك التفاوض مع نادى بارادو الجزائرى للتعاقد مع عادل بولبينة.

أزمة عبدالله السعيد

فاجأ عبدالله السعيد، نجم الزمالك مسؤولي القلعة البيضاء بطلبات مالية كبيرة من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه، قال مصدر مطلع : إن لجنة التخطيط في نادي الزمالك تنتظر عقد جلسة رسمية مع عبد الله السعيد للاستماع إلى طلباته المالية، وبعدها يقرر مسؤولي الزمالك موقفهم الرسمي من اللاعب.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط لديها البديل الجاهز للتعاقد معه في حالة إصرار عبد الله السعيد على طلباته المالية الكبيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت نصب عينيها التعاقد مع التونسي محمد على بن رمضان في حالة فشل التفاوض مع عبد الله السعيد.

وأوضح أن الزمالك يقدر جيدا عبد الله السعيد والدور الذي يقوم به مع فريق الكرة منذ انتقاله إلى القلعة البيضاء وأن عبد الله السعيد أحد الركائز الأساسية حاليًا في الفريق، ولكن في الوقت ذاته فإن اللجنة لن توافق على أي طلبات مالية مبالغ فيها.

وشدد على أن لجنة التخطيط تسعى حاليًا للسيطرة على غرفة الملابس في الزمالك من خلال عدم وجود تفاوت بين عقود اللاعبين، بحيث تكون العقود متقاربة وليست بعيدة عن بعضها بشكل مبالغ فيه.

وتابع المصدر أن عبد الله السعيد ملتزم تمامًا مع الفريق سواء خلال التدريبات أو المباريات، وأنه يتوقع انتهاء الأمر مع عبد الله السعيد بتجديد عقد مع الزمالك بعد الانتهاء من جلسة المفاوضات معه.

شيكابالا وإعلان الرحيل

فيما يستعد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، للرحيل بعدما أتم اتفاقه مع نادي النصر الليبي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم خلال الميركاتو القادم.

وجمع اللاعب جلسة سابقة مع عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر، وتم خلالها الاتفاق على ضمه لصفوف النادي لمدة موسم.

أزمة ناصر ماهر

فيما طلب ناصر ماهر لاعب الزمالك، بزيادة راتبه مع الابيض.

وأشار المصدر إلى أن ناصر ماهر كان قد طلب من قبل زيادة راتبه إلا أن مجلس الإدارة رفص تماما.

وواصل: ناصر ماهر يضغط بقوة من أجل زيادة راتبه في ظل الأرقام الكبيرة التي عرضها الأبيض على اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وتابع: ناصر ماهر بدأ في افتعال المشاكل في الزمالك للضغط على الإدارة من أجل تعديل عقده بزيادة راتبه.

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