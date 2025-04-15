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حوادث

إصابات في حريق مغلق للأخشاب بالشرابية ونقلهم للمستشفيات (صور)

حريق مخزن أخشاب في
حريق مخزن أخشاب في الشرابية، فيتو

حريق الشرابية، نقلت سيارات الإسعاف المصحوبة مع قوات الأمن والحماية المدنية للسيطرة على حريق عددًا من المصابين، لم يعرف عددهم حتى الآن، من ضحايا حريق مخزن للأخشاب الذي ما زالت الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه في الشرابية.

 

وقامت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة بإخلاء محيط حريق شب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مخزن للأخشاب بدائرة قسم شرطة الشرابية لحين السيطرة عليه.

وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، فيما تم إخلاء العقارات السكنية المجاورة لمكان الحريق وقطع الكهرباء.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجي للسيطرة عليه.


وحاصر رجال الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في مخزن أخشاب بدائرة قسم شرطة الشرابية.

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والحماية المدنية حريق مخزن للاخشاب الدفاع المدني
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