قصة حب جديدة تجمع بين النجمين أحمد عز وهنا الزاهد.. اعرف التفاصيل

تشهد أحداث فيلم " The Seven Dogs" قصة حب بين النجمين أحمد عز وهنا الزاهد حيث تلعب هنا الزاهد شخصية خطيبته ضمن أحداث العمل، الذى من المقرر عرضه قريبًا.





أبطال فيلم " The Seven Dogs"



الفيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وتارا عماد وسيد رجب، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي وعدد من النجوم العالميين.

الفيلم قصة تركي آل الشيخ وتأليف محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal الذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3 والتصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض.

تفاصيل فيلم "The Seven Dogs"

ويعد فيلم "The Seven Dogs" هو التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد 3 سنوات من تعاونهما لأول مرة في فيلم «كيرة والجن» من بطولة أحمد مالك وسيد رجب وهند صبري وعلي قاسم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وكان تركي آل الشيخ كشف عن أن الفيلم من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.

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