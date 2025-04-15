إخلاء العقارات المجاورة لحريق مغالق الخشب بالشرابية (صور)

قامت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة بإخلاء محيط حريق شب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مخزن للاخشاب بداىرة قسم شرطة الشرابية لحين السيطرة عليه.

وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، فيما تم إخلاء العقارات السكنية المجاورة لمكان الحريق وقطع الكهرباء.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجي للسيطرة عليه.



وحاصر رجال الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في مخزن أخشاب بدائرة قسم شرطة الشرابية.

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