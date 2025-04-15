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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم استنساخ لـ سامح حسين بدور العرض السينمائي بمصر

استنساخ، فيتو
استنساخ، فيتو

حقق فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين إيرادات أقرب إلى الضعيفة بشباك التذاكر السينمائي بمصر.

 

قصة فيلم استنساخ لـ سامح حسين

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها علي البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.


ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام كوميدية.

 

إيرادات فيلم استنساخ

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم استنساخ مليون و4 آلاف جنيه فقط خلال 5 أيام منذ طرحه بالسينمات المصرية.

وتشارك الفنانة هبة مجدي الفنان سامح حسين بطولة العمل، رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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