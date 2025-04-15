كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر بالطرح الجديد (صور)

ننشر كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة والتى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للشقق بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتضم المرحلة الاولى ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وكراسة شروط شقق جنة وسكن مصر كالتالي:

والتقديم والحجز من خلال موقع حجز بنك التعمير والإسكان، وضم الطرح شقق عدد من المشروعات المتميزة ومنها:

شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة

شقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة

شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة

شقق مشروع بشاير

شقق مشروع أهالينا

والشقق بمساحات متنوعة ما بين 75 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 متر مربع، وتتيح الوزارة أنظمة سداد مختلفة تبدء من التقسيط من 3 - 5 - 7 سنوات.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.



وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على ٥ مراحل المرحلة الأولى (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/٤/١٥، والمرحلة الثانية (٥٩٥١٠) وحدات سكنية في ٢٠٢٥/٧/١٥، والمرحلة الثالثة (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/١٠/١٥، والمرحلة الرابعة (٥٨٣١٢) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/١/١٥، والمرحلة الخامسة (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/٤/١٥.

وأكد وزير الإسكان، أن الطرح يأتي أيضا في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، مؤكدًا سعي الوزارة فيما يخص ملفات عملها لتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.

وقال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزير أعلن عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وذلك بعد حصر الوحدات المتاحة خلال عام، والتي تبلغ حوالي 400 ألف وحدة سكنية.

الإقبال على المدن الجديدة

وتابع:"الوزارة سعيدة بنجاح المدن الجديدة، حيث أصبح الإقبال عليها كبيرا، وتتوفر فيها الخدمات وفرص العمل والتعليم، مما يجعلها خيارا جذابا للمواطنين، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تخدم المحافظات القائمة، مثل مدينة العاشر من رمضان التي تخدم محافظة الشرقية، ومدينة العبور التي تخدم محافظة القليوبية، وهكذا.

وأكد المهندس عمرو خطاب أن هذه الوحدات السكنية متنوعة في المساحات، حيث تتراوح بين 100 و180 مترا، وتتنوع بين إسكان متوسط وفوق المتوسط وفاخر، وتتميز بتصميمات حديثة وإدارة متطورة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الإسكان أعلن عن إنشاء شركة لإدارة الخدمات في هذه المشروعات، وذلك لضمان جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عمرو خطاب أن الأسعار ستتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه للمتر، وذلك حسب المساحة والتميز والموقع ونوع الإسكان.

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