نواب يبرئون قانون المسؤولية الطبية من هجرة الأطباء ويكشفون السبب الحقيقي

اتفق عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، علي أهمية مواجهة ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، مؤكدين أهمية حل المشكلات والتحديات التى تواجه الأطباء، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية سوف يساعد في حل تلك المشكلات.

ضعف التدريب للأطباء الشبان

قال النائب مكرم رضوان، إن هناك أسبابًا متعددة تقف وراء هجرة الأطباء الشباب، منها ماهو متعلق بضعف التدريب للأطباء الشبان، بالإضافة إلي أن بيئة العمل غير مشجعة، وضعف المقابل المادى.



وأضاف رضوان، أن تطبيق قانون المسئولية الطبية سوف يساعد في حل تلك المشكلات، كما أن اعتماد الشهادة الموحدة وهى البورد المصرى للدراسات العليا والدفع باعتماده شهادة عالمية مثل البورد الأمريكى والبورد الكندى وفتح الباب له بالتناوب بين الأطباء، واعتماد كادر خاص لشباب الأطباء فى البورد المصرى تساعد فى مواجهة هجرة الأطباء.

وتابع، ذلك إلي جانب تشجيع إنشاء المستشفيات الخاصة طبقًا للكود العالمي باعتبارها من النفع العام من حيث السماح لها بالبناء على أرض ملاصقة للحيز العمرانى وفى الظهير الصحراوى بأسعار مخفضة، وإعطاء قروض ميسرة بفائدة بسيطة، الإعفاء من الجمارك للاجهزة المستوردة، والإعفاء لمدة محددة من الضرائب العامة، بما يؤدى في النهاية لخلق فرص عمل جيدة للأطباء.

ظاهرة هجرة الأطباء

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة هجرة الأطباء تهدد بزيادة العجز في عدد الإطباء بكافة المراكز الصحية والمستشفيات، ما يتطلب سرعة إيجاد حلول لأزمة هجرة الأطباء، لاسيما في ظل اقتراب الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت النائبة إيرين سعيد، أيضا لابد من إيجاد حلول لتلك المشكلات التى تواجه منظومة التأمين الصحي ومنها استقطاب خبراء فنيين ومتخصيين ومهندسيين تكنولوجيين للتعامل مع الأجهزة الطبية وذلك لعدم وجود العنصر البشري الكفء للتعامل مع الأجهزة الطبية المتطورة.



وبدورها أكدت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة هجرة الأطباء تأتى بسبب ضعف الحالة المادية بالتزامن مع الأوضاع الحالية والضغوطات شكلت عبء على الأطباء الأمر الذي دفع الكثير منهم للهجرة.

وتابعت، لابد من وجود دعم أكبر للأطباء من خلال الدعم المادى باللائحة الموحدة، بالإضافة إلى ما تم إقراره بشأن الشهادة الموحدة الخاصة بالتدريب من خلال المجلس الصحى المصرى.

قانون المسؤولية الطبية

وأكدت أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يدعم ويساند الأطباء ويحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.

نقابة الأطباء

وكان الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أعلن إن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة، للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالات تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.

وأشار، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية، زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر، وأيضًا يعملون في مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يقدم أي طبيب مستقيل على العودة مرة أخرى للعمل بالمستشفيات، بسبب ضعف الأجور أو تكرار الاعتداءات على الأطباء.

ونوه بأن قانون المسؤولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء، وهو أحد الأسباب في هجرة الأطباء المصريين للعمل خارج مصر، مؤكدًا أن التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب، أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء.

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