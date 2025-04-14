حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع سالم خيزة بمدينة الأمل في الجيزة

واصلت أجهزة حي المنيرة الغربية جهودها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع الحي، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بشارع سالم خيزة في مدينة الأمل.



شملت الحملة إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المارة والمرور في الشارع، وتم تحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



تمت الحملة تحت إشراف مباشر من رمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، وبمشاركة فعالة من رجب جاد الله، نائب رئيس الحي، ومؤمن فوزي، مدير إدارة الإشغالات، ووسام أبو الفضل، مدير شئون البيئة، ومجموعة العمل المرافقة.



وهدفت الحملة إلى تحقيق الانضباط في الشارع وتيسير حركة المرور، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين.



وأكد رئيس حي المنيرة الغربية على استمرار الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات في جميع شوارع الحي، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.



تأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة حضرية آمنة ونظيفة.



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