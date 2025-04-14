اتحاد الغرف السياحية: تطوير نزلة السمان خطوة مهمة على طريق الـ30 مليون سائح

أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مشروع تطوير وإحياء منطقة نزلة السمان الذي بدأت الحكومة التجهيز له يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق 30 مليون سائح في العام، مشيرا إلى أن تلك الخطوة المهمة من الحكومة أنهت حوالي ربع قرن من الجدل والتهديدات والمخاوف التي كان يعيشها أهالي النزلة من إزالة المنطقة.

مشروع تطوير وإحياء منطقة نزلة السمان

ووجه حسام الشاعر الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، على الاهتمام الكبير بتطوير منطقة نزلة السمان وتفهمه للطبيعة الخاصة للمنطقة أثريا وتراثيا وثقافيا واستجابته لما عرضه عليه من إستبدال فكر الازالة بالتطوير الشامل التي أسعدت أكثر من نصف مليون نسمة من سكان النزلة الذين يعمل معظمهم بالأنشطة السياحية المختلفة، كما يسهم في تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي مهم وجاذب للحركة السياحية استغلالا للتراث الأثري والثقافي بالمنطقة وكذلك الاستغلال الأمثل لعدد كبير من المنازل التي تصلح لاستقبال السائحين بالمنطقة، موضحا ان هذا الموقف يأتي استمرارا للتفاعل الإيجابي والبناء من رئيس الوزراء مع كل فكر مختلف وإيجابي للقطاع الخاص

وأوضح حسام الشاعر أنه منذ فترة ومع انتشار أخبار إزالة منطقة نزلة السمان، وإدراكا منه للأهمية السياحية للمنطقة وإمكانية استغلالها سياحيا وفندقيا، قام بإعداد دراسة شاملة حول تحقيق هذا الهدف.

منتج بيوت الأجازات في مختلف الدول السياحية

وكشفت الدراسة عن إقبال السائحين على منتج بيوت الأجازات في مختلف الدول السياحية، واستشهدت الدراسة بمدينة مراكش المغربية التي أسست ما يعرف بالرياض، وهي البيوت القديمة والتراثية بالمدينة والتي تنجح حاليا في جذب ما يزيد على 3 ملايين سائح سنويا، مؤكدا أن منطقة نزلة السمان تتميز عن رياض مراكش وغيرها من بيوت الأجازات بالدول السياحية المختلفة بأنها تجاور أهم منطقة أثرية في العالم وهي منطقة الأهرامات، بجانب قرب إفتتاح المتحف المصري الكبير، مما يجعلها أكثر قدرة على جذب المزيد من السائحين.

تراخيص منازل نزلة السمان بوزارة السياحة والآثار

وكشف رئيس اتحاد الغرف السياحية عن أن هناك عددا كبيرا من البيوت في نزلة السمان تجذب حاليا عشرات الآلاف من السائحين، وتنفيذ تطوير المنطقة يدفع تلك البيوت إلى الترخيص من وزارة السياحة والآثار والعمل طبقا لضوابطها واشتراطاتها الفندقية، مؤكدا ان تطوير منطقة نزلة السمان يعد إضافة قوية للطاقة الفندقية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف الشاعر أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة قام بعرضها في رئاسة الجمهورية على كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد فودة مستشار الرئيس للتنمية المحلية حيث رحبا كثيرا بفكرة التطوير وأكدا دعمهما لها، كما قام بعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والذي رحب على الفور بتحويل فكر تطوير المنطقة من الإزالة إلى الأحياء والتطوير الشامل، وأصدر توجيهاته باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الفكرة، وجاء اجتماع أمس الأحد برئاسة د. مدبولي تتويجا لتلك الجهود لبدء تطوير نزلة السمان.

تكلفة تطوير البنية الأساسية لمنطقة نزلة السمان

ولفت الشاعر إلى أن تغيير الفكر الحكومي من إزالة المنطقة إلى تطويرها لقي ترحيبا كبيرا من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن استعدادهم للمشاركة الفورية في أعمال التطوير، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل إلا تكلفة تطوير البنية الأساسية للمنطقة فقط، موضحا أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير نزلة السمان تتضمن إعادة هيكلة البيئة العمرانية بتأهيل المباني والمنازل والبيوت وواجهاتها لتلائم الطبيعة السياحية للمنطقة، مع الحفاظ على القيمة الأثرية لها.

وأعرب الشاعر عن تفاؤل الجميع بخروج هذا المشروع الهام إلى النور قريبا، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم وضع المخطط الرئيسي للتطوير من قبل الاستشاري وسوف يتم عرض المخطط النهائي على الأهالي ومناقشته بشفافية كاملة، موضحا أن أهالي نزلة السمان لديهم من الوعي والرغبة ما يجعلهم قادرين على تنمية وتطوير المنطقة من أجل الحفاظ على السائح، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها.

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على الحكومة والأهالي متحمسون لعمل نموذج جديد من الأنماط السياحية، وذلك في خطوة هامة نحو الوصول إلى هدف الـ30 مليون سائح.



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