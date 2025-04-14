التحفظ على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالإسكندرية

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ترافقه المهندسة زينب السيد رئيسة حى غرب وجمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، بحملات تموينية مكبرة على سوق الورديان وسوق القفال والمحلات والسوبر ماركت والمخابز السياحية ومحلات الجزارة والدواجن والخضر والفاكهة والعطارة والبقالة الجافة وذلك لحوكمة وضبط الأسعار بالأسواق.

جاء ذلك بحضور احمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلة والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى والدكتورة كريمة تمساح مديرة ادارة تموين غرب والجمرك و إبراهيم مرسال رئيس رقابة غرب والجمرك و رضا حسن مدير ادارة تموين شرق و أحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق و محمد عادل مدير ادارة تموين وسط و احمد على رئيس رقابة تموين وسط و احمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزة و المفتشين الدكتورة امانى الجزار والدكتورة فاطمة الزهراء عزت و نبيل عسكر وأحمد شكرى ومحمود راشد وسالى أنور وباكينام مصطفى

حيث تم تحرير المخالفات التالية تحرير محضر حيازه وعرض وبيع لحوم مفرومة وسجق بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل احدي محلات اللحوم بكميه قدرها ٥ كجم سجق و٨ كجم لحوم مفرومة ونحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجق بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل سوبر ماركت وتم مصادرة كميه قدرها ٣٠ طبق

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع عجينة حواوشي يظهر عليها علامات الفساد والتلف بكميه قدرها ٢٠ كيس زنة الكيس الواحد ٥ كجم باجمالي كميه قدرها ١٠٠ كجم وذلك داخل احدي محلات الحواوشي وتحرير محضرين حيازه واستخدام عدد ٢ اسطوانة بوتاجاز منزلي داخل احدي المحلات التجارية في غير الغرض المخصص له



تحرير محضر اداره وتشغيل مخبز شامي بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وتحرير محضر ادارة وتشغيل محل بيع لبيع المنظفات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وتحرير محضر حيازة ٦٦٠ لتر منظفات بدون بيانات، وتحرير محضر حيازة ٩ كجم مقرمشات بدون بيانات، وتحرير محضر حيازة ١٧٩ علبة سجائر مجهولة المصدر

تحرير محضر حيازة ١٣٠عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم إعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية وقت التفتيش لبعض المحلات الخاصه لبيع المواد الغذائية.

تحرير عدد ٥ محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضرين انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الفنية وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين وتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

كما تم المرور على سوق اليوم الواحد بمنطقة بشاير الخير والتأكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات المعلنة مقارنة بالأسواق الأخرى.

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