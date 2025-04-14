الحكومة تعلق على غياب المهن التمثيلية عن لجنة الدراما والإعلام

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"اللجنة المشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية ستضع الرؤية وستتشاور مع كل النقابات الفنية، وسنقدم الدعم المالي اللازم لإنتاج الأعمال الفنية الوطنية التي من شأنها تعزيز الهوية والانتماء والتماسك الأسري".

توفير الأموال اللازمة لإنتاج الأعمال الفنية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الدولة ستتدخل وتوفر التمويل اللازم لإنتاج الأعمال الفنية الداعمة للهوية الوطنية.

أفكار إيجابية بشأن الدراما

ولفت متحدث الحكومة، إلي أن الأفكار التي عرضت اليوم إيجابية وتسعطى دفعة للدراما المصرية.

سر غياب ممثلي نقابة الممثلين عن لجنة الدراما

وبشأن عدم وجود ممثلي عن نقابة المهن التمثيلية والنقابات الفنية، علق: إذا ارتأت لجنة الإعلام والدراما ضرورة دعوتهم سيحدث هذا بالفعل.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، وذلك في أول اجتماع لها بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفكرية البارزة، ومسؤولين من الجهات المعنية بملف الإعلام والإنتاج الدرامي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب إعادة تقييم شامل لمشهد الإعلام والدراما المصرية، بما يعكس تطلعات الدولة والمجتمع، ويُعزز من قدرة القوى الناعمة المصرية على التأثير داخليًا وخارجيًا.

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