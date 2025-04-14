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أخبار مصر

تركيب حواجز حديدية وخرسانية بمحوري 26 يوليو وصفط اللبن بالجيزة

كوبري صفط اللبن
كوبري صفط اللبن

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية بمحوري 26 يوليو وصفط اللبن.

وأوضح النجار أنه في محور 26 يوليو تم تركيب باكيتين حديديتين أمام محطة الصرف أعلى شارع السودان، وذلك بهدف حماية المواطنين وضمان سلامتهم، وفي محور صفط اللبن تم استكمال صب حواجز خرسانية نيوجيرسي بدلًا من الأسوار الحديدية المفقودة، وذلك لتعزيز مستوى الأمان على المحور ومنع الحوادث والانزلاقات.

رفع كفاءة المحاور الحيوية

وأكد المهندس عادل النجار على استمرار جهود المحافظة في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور وتوفير الراحة للمواطنين، والحفاظ على سلامة المواطنين.
 

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة آمنة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق لتلبية احتياجاتهم.
 

 

 

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