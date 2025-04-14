102 ألف عربة، ارتفاع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 13% خلال 2024

صناعة السيارات، قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات: إن الصين أنتجت في العام الماضي 30 مليون سيارة، واستخدمت من هذه السيارات 23 مليون في السوق المحلي، وصدرت 7 ملايين سيارة، مشيرًا إلى أن بكين تقوم بطفرة غير مسبوقة في صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.

مبيعات شركة صينية في صناعة السيارات الكهربائية

وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن شركة صينية تجاوزت مبيعات تسلا في السيارات الكهربائية بـ4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، والتوقعات تُشير إلى أن الشركة الصينية ستتجاوز مبيعات شركة تسلا العالمية بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ20 مليار دولار خلال هذا العام.

مدن صناعية صينية

وأوضح أنه زار الصين أكثر من 20 مرة، وفي كل زيارة يجد مدينة صناعية جديدة، مشيرًا إلى أن الصين متميزة في صناعة السيارات وفي مجال الصناعة بشكل عام، مؤكدًا أن الجيل الجديد من الشباب الصيني يتحدث الإنجليزية، ويستطيع التواصل مع كل العالم.



خبير: 76% من صناعة البطاريات الكهربائية عالميًا صينية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك، إلي أن الصين تستحوذ على 76% من صناعة البطاريات الكهربائية للسيارت عالميًا، في حين أن أمريكا تنتج 7% فقط؛ أمام اليابان وكوريا فتستحوذا على 9% من الإنتاج العالمي، وهذا يعني أن الصين مُسيطرة بصورة كبيرة على صناعة السيارات الكهربائية.

حجم الرقائق الإلكترونية

وأضاف، أن حجم الرقائق الإلكترونية عالميًا يتجاوز الـ625 مليار دولار، وهذا الإنتاج تُسيطر عليه بكين من خلال تايوان، موضحًا أن الصين تُسيطر على أغلب المعادن النادرة على مستوى العالم بصورة كبيرة، وهذا يرجع لشراء بكين مناجم كاملة في الكثير من الدول خاصة الدول الإفريقية بمبالغ زهيدة للغاية.

وأوضح أن شركة تسلا كانت الشركة الأولى على مستوى العالم في صناعة السيارات الكهربائية، وبعدما نُقلت إلى الصين استطاعت بكين إعادة إنتاج السيارات المُماثلة لتسلا بأسعار أقل بنسبة 55% من شركة تسلا، واستطاعت أن تُنتج وتبيع الأسعار في أمريكا بأسعار أقل من تسلا.

خبير: 150 ألف سيارة تُباع في مصر سنويًا

وأكد المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، أن الشركة الصينية بدأت تبيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن بكين تغزو العالم في تصدير الكثير من المنتجات الصناعية.

وأضاف، أن السوق المصري ضعيف بصورة كبيرة في السيارات، حيث تصل حجم المبيعات في سوق السيارات خلال 7 سنوات بنسبة تتراوح ما بين 150 لـ165 ألف سيارة سنويًا، رغم أن تعداد السكان يزيد على 110 ملايين.

وأوضح أن السوق السعودي الذي يحتوي على 20 مليون مواطن استطاع أن يبيع أكثر من مليون سيارة خلال عام واحد فقط؛ أي مبيعات المملكة في السيارات تُقدر بمبيعات مصر في 7 سنوات من السيارات.

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