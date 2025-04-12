السبت 12 أبريل 2025
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المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة "بديل المستورد 2025" لدعم الصناعة المحلية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

 أطلق المركز القومي للبحوث، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، الإصدار الثاني من مبادرة "بديل المستورد 2025"، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المبادرة في عامها الأول. 

وتهدف المبادرة إلى دعم البرنامج الحكومي "تعميق التصنيع المحلي"، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.

وأكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز يمتلك 14 معهدًا بحثيًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعات الكيميائية، والنسيج، والتغذية، والثروات المعدنية، والطب، والصيدلة، والزراعة، وغيرها، وأن هذه المعاهد قادرة على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لدعم القطاع الصناعي.

 

وأشارت الدكتورة هبة الرفاعي، منسقة المبادرة، إلى أن المبادرة نجحت في حصر أكثر من 200 منتج بحثي وحل تكنولوجي قابل للتطبيق في مختلف المجالات، وأن هذه المنتجات يمكن أن تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
 

منتجات مبادرة بديل المستورد 

 ومن بين المنتجات التي تم عرضها في المبادرة: منتجات البوليستيرين المستخدمة في الدهانات، البلاط المطاطي المصنوع من مخلفات إطارات السيارات والمخلفات الزراعية، الخام الدوائي السيليمارين المستخدم في علاج أمراض الكبد، الكمامات الطبية والأقمشة المعالجة المضادة للبكتيريا والفيروسات، الخلايا الشمسية والمنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية، منتجات غذائية علاجية لأطفال التوحد، معالجات لقش الأرز وتحويله إلى مواد صناعية مفيدة.
 

وأكدت الدكتورة هبة الرفاعي أن المركز يسعى إلى التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين لتطبيق هذه المنتجات على المستوى الصناعي، وأن بعض المنتجات تحتاج إلى دعم من الدولة لتبنيها.
 

وتهدف المبادرة إلى استعادة ثقة الجمهور في الصناعة المصرية، وتشجيعهم على شراء المنتجات الوطنية. ولتحقيق ذلك، تم إعداد مقاطع فيديو تعريفية لكل منتج، وعرضها على الجمهور ورجال الصناعة والمستثمرين.

ويدعو المركز القومي للبحوث رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعاون في تطبيق هذه المنتجات المبتكرة، والمساهمة في دعم الصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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