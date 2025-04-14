الإثنين 14 أبريل 2025
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إهداء كتب الرئيس الفلسطيني لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، في مكتبه، السفير الدكتور وفيق أبو سيدو، قنصل عام فلسطين في الإسكندرية

وشهد اللقاء ناجى الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، وهبة الرافعي القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام في مكتبة الإسكندرية.

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تم خلال اللقاء إهداء مكتبة الإسكندرية مجموعة من المؤلفات القيمة للرئيس الفلسطيني لإيداعها في المكتبة، وقال الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية في خطاب الإهداء الموجه إلى الدكتور أحمد زايد "أن هذه المؤلفات تعكس جزءًا من مسيرة ورؤية الرئيس الفلسطيني السياسية، كما أنها يمكن أن تساهم في تعزيز المعرفة حول القضية الفلسطينية والمراحل التي مرت بها".
ونقل السفير أبو سيدو قنصل عام فلسطين، في بداية اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشخص الدكتور أحمد زايد، وللدور والرسالة العظيمة لمكتبة الإسكندرية

 

 كما تم بحث سبل تنمية ودعم التعاون الثقافي والفني المشترك، بين الجانب الفلسطيني ومكتبة الإسكندرية.
ومن جانبه رحب الدكتور أحمد زايد بالوفد الفلسطيني، وقال أن الكتب المهداة تمثل إضافة حقيقية للمكتبة، وسوف يتم إيداعها لتكون متاحة للباحثين، وللمترددين على المكتبة، مشيرًا الى حرص المكتبة على تضمين أنشطة ثقافية وفنية فلسطينية ضمن أجندتها على مدار العام، كان آخرها عرضًا للفلكلور الفلسطيني خلال شهر رمضان في بيت السناري الأثري التابع للمكتبة في حي السيدة زينب في قلب القاهرة. وتم الاتفاق على تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية الفلسطينية فى مكتبة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية وفيق أبو سيدو فلسطين

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