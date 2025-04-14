الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في انفجار جسم مشبوه جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الإثنين، عن استشهاد عنصر من الجيش وإصابة ٣ آخرين بجروح متوسطة أثناء معاينة أحد المواقع في منطقة وادي العزية جنوبي لبنان بعد انفجار جسم مشبوه.

انسحاب إسرائيل من لبنان

ويوم الثلاثاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب منفتح على مناقشة مستقبل سلاحه، شرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وإنهاء الضربات العسكرية المستمرة.

وأشار المسؤول إلى أن أي نقاش جاد حول السلاح يجب أن يكون جزءًا من تسوية شاملة تضمن السيادة اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المقاومة ستبقى حاضرة ما دامت التهديدات قائمة.

مراقبة الأوضاع الميدانية وتوثيق التطورات الأمنية

في سياق متصل، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان رسمي، أن عناصرها لا تزال منتشرة على الأرض في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنها تواصل مهامها في مراقبة الأوضاع الميدانية وتوثيق التطورات الأمنية.

وأوضحت اليونيفيل أنها ترصد عن كثب استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق الحدودية، إلى جانب تواصل الضربات الجوية في المنطقة، في ظل التصعيد المستمر بين الجانبين.

ودعت القوة الأممية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتثال لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1701، حفاظًا على الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.

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