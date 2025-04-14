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سياسة

نقيب الصحفيين يتواصل مع وزير الإسكان بشأن الاتفاق المبدئي بتخصيص 750 وحدة

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

تواصل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استكمال الاتفاق المبدئي بتخصيص ٧٥٠ وحدة سكنية  للصحفيين في إطار المتوافر من وحدات.

وحدات سكنية للصحفيين 

وقال « البلشي»:" استنادًا إلى اللقاءات السابقة التي جمعتنا والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، جددنا مطلبنا بتخصيص ٧٥٠ وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط ( دار مصر-جنة مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز) وذلك في مدن: "العاصمة الإدارية- القاهرة الجديدة- العبور الجديدة- الشروق- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة- العلمين الجديدة- ناصر الجديدة بأسيوط- برج العرب" بالإضافة إلى محافظات الصعيد.

مطالب الصحفيين من وزارة الإسكان 

وأوضح  نقيب الصحفيين  أن الوزير أشار إلى أن الطلب  قيد الدراسة لتحديد الوحدات التي  سيتم تخصيصها.

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