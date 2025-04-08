نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل العوار في قرارات لجنة القيد الاستئنافية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن اللجنة الاستئنافية ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف: "وفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات.

وتابع: "الزميلان ممثلا النقابة توجهوا بشكوى لمجلس النقابة من إصدار قرارات بدون توقيعهم، والنقابة تقدمت بشكوى لوزارة العدل ضد القرار وأدليت بأقوالي في الشكوى وأكدت أن القرار باطل، لإنه غير مستوفٍ شروط صحته.

واستطرد: “على الرغم من إن القرارات باطلة وغير ملزمة لأي طرف، والشكاوى المقدمة ضد القرار أثبتت ذلك، وعلى الرغم من أنني لست طرفًا في الأزمة، لأنني لست عضوًا في اللجنة، وعلى الرغم من هذا اقترحت تشكيل لجنة لبحث موقف الذين حصلوا على القرارات وضم من يستحق منهم وفقا لضوابط الالتحاق”.

وأشار إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء، الزميلان أعضاء لجنة القيد الاستئنافي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة القيد الثلاثة، ومعهم السكرتير العام، فحصت وتبين أن بعض المتقدمين من صحف توقفت عن الإصدار منذ عام 2020، أي منذ 5 سنوات، وبعض المتقدمين يعملون في صحف حزبية، والإصدار الأساسي به صحفيين ورئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحرير إصدارها الرئيسي جميعهم على قوائم البطالة بالنقابة!!.

وأوضح أن اللجنة المشكلة من المجلس أوصت أن الزملاء الحاصلين على القرارات يتم عرضهم على لجنة القيد العادية، إلا أن الزملاء المشتكين رفضوا هذه التوصية، على الرغم من العوار الكبير في موقفهم.

واختتم:"استهدافي في الأزمة شيء مغرض جدا لأنني لست سببًا في الأزمة وحاولت حلحلة الأزمة باقتراح تشكيل لجنة لفحص موقف الزملاء".

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