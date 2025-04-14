الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة سموحة بكأس العاصمة

بيسيرو
بيسيرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

 

مران الزمالك 

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود أمس الأحد في مسابقة الدوري، وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وطالب المدير الفني من لاعبي الزمالك ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، وذلك دون الحصول على راحة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك بكل قوة وتركيز لمواجهة سموحة، في اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب البطولة.

 

وكان الزمالك رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود، ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين إلى جانب عناصر الخبرة.

ويأمل الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، سواء في الدوري أو البطولات المحلية الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك بيسيرو الزمالك وسموحة مباراة الزمالك وسموحة

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: إيقاف ناصر ماهر وتحويله للتحقيق.. زيزو يغازل جمهور الزمالك.. قرار مفاجئ من كولر في الأهلي.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

روما ولاتسيو يتعادلان 1-1 في الدوري الإيطالي

رغم أنباء توقيعه للأهلي، زيزو ينشر فيديو مع جمهور الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود

عبد الواحد السيد يحيل ناصر ماهر للتحقيق ويوصي بخصم 25% من مستحقاته

أول قرار من بيسيرو بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

بيسيرو: سنحارب على بطولة الدوري وكان لنا ضربة جزاء أمام الأهلي بالدور الأول

غياب ثنائي الزمالك عن المباراة القادمة للأبيض في الدوري بسبب الإيقاف
ads

الأكثر قراءة

تراجع فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 3940 جنيها

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

شعبة المواد الغذائية: زيادة مرتقبة في أسعار الألبان والزبادي بداية من مايو

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

في صفقة انتقال حر، الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شريف

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية التي واظب عليها النبي في الركوع والسجود

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

المزيد
الجريدة الرسمية