رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تحليلًا للموقف السياسي لعددٍ من القضايا والملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذا السيناريوهات المقترحة للتَحرك في المرحلة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن أعضاء اللجنة قدموا تحليلًا للسياسة الأمريكية للإدارة الحالية، وتأثيراتها وتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى انعكاساتها على الوضع الاقتصادي المصري وما تؤدي إليه من تحديات وفرص للاقتصاد المصري.

اللجنة الاستشارية للشئون السياسية تناقش آخر تطورات الأحداث في غزة

كما شهد الاجتماع استعراضًا لآخر تطورات الأحداث في غزة، والرؤية المُقترحة لاستعادة الهدنة ووقف إطلاق النار، وكذا الجُهود المصرية المبذولة في هذا السياق.

وخلال الاجتماع أيضًا تم تحليل ما يدور حاليًا بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكذا آخر تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع مُناقشة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية المُقبلة، والحراك السياسي خلال الفترة المُقبلة.

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