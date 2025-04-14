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انطلاق مبادرة Ready to Work لدعم جاهزية الطلاب للانضمام لسوق العمل بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ينظم مركز توظيف بجامعة عين شمس خلال شهري إبريل ومايو 2025 النسخة الأولي من مبادرة Ready to Work  لدعم مهارات طلاب جامعة عين شمس من السنوات الدراسية النهائية والتأكد من جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل. 

انطلاق مبادرة Ready to Work لدعم جاهزية الطلاب للانضمام لسوق العمل بمختلف كليات جامعة عين شمس

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

تهدف المبادرة إلي تقديم جلسات تدريبية بجميع كليات الجامعة لطلاب السنوات الدراسية النهائية لتعريف الطلاب بمهارات كتابة السيرة الذاتية، والاستعداد لعقد المقابلات الشخصية بالإضافة إلي إستراتيجيات البحث عن عمل وغيرها من المهارات التوظيفية التي تساهم في حصوله علي فرصة عمل، حيث سيتم تقديم تلك الجلسات بالشراكة مع خبراء ومدراء الموارد البشرية من الشركات المختلفة.

تأتي تلك المبادرة في إطار استراتيجية مركز التوظيف التي تهدف إلي زيادة أثر الأنشطة والبرامج التي تساهم في التأكد من جاهزية الطلاب ومواكبتهم للتطورات السريعة المطلوبة في سوق العمل.

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