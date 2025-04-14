رئيس شركة نايل سات يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل تعزيز التعاون

استقبل اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات، اليوم الأثنين، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له في مقر الشركة.



تفاصيل شركة نايل سات ووزير الإعلام اليمني

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر واليمن في مجال الأقمار الصناعية وتطوير البنية التحتية للقنوات الإعلامية، بما يتوافق مع معطيات التطور التكنولوجي المتواصل في تلك المجالات.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص الدائم على تعزيز سبل الشراكة بين البلدين لدعم جهود تطوير الفضائيات العربية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي والحرص المستمر على تبادل الخبرات بين الجانبين.

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