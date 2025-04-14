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ثقافة وفنون

رئيس شركة نايل سات يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل تعزيز التعاون

رئيس شركة نايل سات
رئيس شركة نايل سات ووزير الإعلام اليمني، فيتو

استقبل اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات، اليوم الأثنين، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له في مقر الشركة.
 

تفاصيل شركة نايل سات ووزير الإعلام اليمني

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر واليمن في مجال الأقمار الصناعية وتطوير البنية التحتية للقنوات الإعلامية، بما يتوافق مع معطيات التطور التكنولوجي المتواصل في تلك المجالات.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص الدائم على تعزيز سبل الشراكة بين البلدين لدعم جهود تطوير الفضائيات العربية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي والحرص المستمر على تبادل الخبرات بين الجانبين.

 

 

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اللواء سامح قته سبل تعزيز التعاون وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وزير الاعلام اليمني معمر الارياني سامح قته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات الأقمار الصناعية البنية التحتية للقنوات الإعلامية

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