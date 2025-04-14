المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في الدورة الثانية لمعرض شلاتين للكتاب

شارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض شلاتين للكتاب في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥م، والذي يعقد برعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

معرض شلاتين للكتاب في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥



وقد افتُتح معرض شلاتين للكتاب، في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥م، بمدينة الشلاتين، بحضور كل من: العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين؛ والدكتور محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ ومحمود عبد الوهاب، وكيل وزارة الثقافة بإقليم جنوب الصعيد، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد أعقب الافتتاح جولة تفقدية لأجنحة المعرض.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجناحه المتميز يقدّم مجموعة من إصداراته الفكرية والعلمية المتنوعة، التي تهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز مفاهيم الوسطية والتعايش والتسامح.

وقد لاقى الجناح اهتمامًا واسعًا من الزوار؛ وشرائح متعددة من الجمهور، خاصة من فئة الشباب والطلاب.

دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الانتماء الوطني

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم الحراك الثقافي في مختلف محافظات الجمهورية، والوصول بالمعرفة الدينية المستنيرة إلى المناطق الحدودية؛ تفعيلًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الانتماء الوطني، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

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